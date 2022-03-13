"Ви повинні захистити ядерні об'єкти від окупантів": Верещук вкотре звернулася до МАГАТЕ, ООН та інших європейських організацій

Також Верещук висловила вдячність енергетикам з "Укренерго" та "Енергоатому", які відновили електропостачання до Чорнобильської АЕС.
Україна вкотре звертається до Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ та ООН, ОБСЄ, Єврокомісії та інших європейських організацій із закликом захистити ядерні об'єкти від російських окупантів, аби запобігти можливій загрозі ядерної катастрофи.
Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час брифінгу 13 березня.
"Ви повинні захистити ядерні об'єкти (від окупантів - ред.). Зараз вкрай важливо змусити російського окупанти залишити українські АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо ядерної енергетики", - закликала вона міжнародні організації.
Також Верещук висловила вдячність енергетикам з "Укренерго" та "Енергоатому", які відновили електропостачання до Чорнобильської АЕС, що дозволило уникнути можливій ядерній катастрофі.
"Три дні тривали ремонтні роботи. Наші енергетики з "Укренерго" та "Енергоатому", ризикуючи власним життям та зддоров'я, змогли відвернути загрозу можливої ядерної катастрофи, яка ризикувала усій Європі. Пану Сергію Шикєравому і його команді великий низький уклін. Ви - герої. Ми пишаємося вами", - сказала Верещук.
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