"Ви ще маєте шанс вижити, йдіть з наших домівок!": Зеленський зверненувся до російських солдатів

"Ви ще маєте шанс вижити, йдіть з наших домівок!": Зеленський зверненувся до російських солдатів

Президент наголосив, що шансів в Україні в окупантів немає.

Президент України Володимир Зеленський емоційно звернувся російською до військових РФ та закликав їх повертатись додому, що зберегти свої життя.

Про це глава держави сказав у відеозверненні у середу, 9 березня.

"Російські солдати! Ви ще маєте шанс вижити. Майже два тижні нашого опору показали, що ми не здамося. Що ми воюватимемо, доки не повернемо свою землю і доки не відповімо сповна за всіх наших убитих людей. За вбитих дітей", - зазначив він.

За словами президента, окупанти ще можуть врятуватися, якщо просто підуть.

"Не вірте своїм командирам, коли вони кажуть вам, що ви ще маєте шанси в Україні. Вас тут нічого не чекає. Крім полону чи загибелі, ви забираєте наші життя та віддасте свої. І ми знаємо – у нас є перехоплення – що ваші командири вже все розуміють. Потрібно закінчувати цю війну. Потрібно повертатись до світу. Ідіть з наших будинків, йдіть до себе", - резюмував президент.

Також Зеленський розповів, що українські військові і оборонці взяли чимало ворожої зброї, яка тепер працюватиме проти окупантів.

ТСН.ua