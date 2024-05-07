"Ви серйозно?": експерт "розніс" висновки аналітиків, що РФ нібито не використовує Кримський міст

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спростував висновки однієї з OSINT груп про те, що Кримський міст нібито втратив своє значення для постачання російських окупаційних військ (РОВ) в Криму та на півдні України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, деякі аналітики стверджують, що незаконний Керченський міст втратив своє значення, бо майже рік по ньому нібито не доставляють військової техніки та військових комплектуючих в цілому. Мовляв, цивільні вантажні та пасажирські перевезення продовжуються, а військові вантажі - ні.

"Чесно кажучи, був украй здивований такою інформацією, від, здавалося б, OSINTерів, які за ступенем аналітики мають бути трохи вищими за середньостатистичного споживача інформації. Оскільки перевезення залізничною гілкою Керченського мосту техніки, боєприпасів та іншого МТЗ РОВ як тривало, так і триває. До Керчі регулярно прибувають склади з цією компонентою і місцеві моніторингові канали, такі як "Кримський вітер", "АРК" та інші, постійно цей процес фіксують і повідомляють про нього", - наголосив експерт.

Крім того, перевезення цистерн із нафтопродуктами - це паливно-мастильні матеріали для окупантів, а пасажирські вагони - це перевезення особового складу.

За його словами, Крим відіграє роль транзитного логістичного вузла для забезпечення угруповання РОВ чисельністю майже 200 тисяч осіб на півдні України. Жодна альтернативна логістична гілка, зокрема через Маріуполь і Бердянськ, "не зможе забезпечити повністю, в режимі 24/7 - нон-стоп, південне угруповання РОВ".

"А тому, вкрай дисонуючі висновки, враховуючи, буквально, наратив про те, що "не треба атакувати Керченський міст"... Ви серйозно?" - резюмував експерт.

Нагадаємо, аналітики The Independent і найбільшого українського приватного розвідувального агентства Molfar стверджують, що на мосту, який Росія побудувала після анексії Криму 2014 року, нібито відсутній рух транспорту, і тому він "більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ".

Мовляв, Росія перейшла на використання сухопутних маршрутів на окупованій території України для постачання військ на фронті.

Читайте також: