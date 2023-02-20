"Ви сказали, що чуєте звуки вибухів": Байден пригадав першу розмову з Зеленським 24 лютого

На початку повномасштабного вторгнення, багато хто очікував на поразку України. Утім, через рік українці лише згуртувалися, а демократія - вистояла.

З такою промовою виступив президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, під час спільного брифінгу з лідером України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Була пізня ніч у Вашингтоні та ранній ранок у Києві. Російські літаки були в повітрі, танки переїжджали через ваш кордон, ви сказали мені, що чуєте звуки вибухів. Я цього не забуду. Я запитав вас: що я можу для вас зробити? Чим можу допомогти? І пам'ятаю, що ви мені сказали: зберіть лідерів світу, попросіть їх допомогти Україні", - заявив президент США.

За словами Байдена, тоді багато хто очікував захоплення Києва і падіння України.

"Але через рік - Київ стоїть, Україна стоїть, демократія стоїть, Америка стоїть разом із вами і світ стоїть разом із вами", - додав Байден.

Нагадаємо, у понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом. Американський лідер скористався потягом, аби добратися з Польщі до України.

Президент України зазначив, що вони з Джо Байденом обговорили, зокрема, питання далекобійної зброї та зброї, яка ще може поставлятися в Україну.

Українці відреагували мемами на приїзд до України президента США Джо Байдена.

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