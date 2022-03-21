"Ви вбиваєте своїх": Арестович закликав не знімати наслідки бомбардувань

Публікувати фото чи відео можна лише за добу після обстрілів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав не знімати на фото чи відео бомбардування українських міст, оскільки це допомагає ворогу.

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Про це він повідомив у Facebook.

"Спочатку є розвідка. Корегувальники вогню окупантів є, як у Києві, так і у Львові чи Івано-Франківську. Потім йде удар, далі - корегування. Найважливішим етапом є визначення наслідків обстрілів. Бо у залежності від цього підбирається тип боєприпасів, спорядження, тип зброї, з якої нестимуться наступні обстріли. І от якраз оцінка результатів удару є важливим елементом, і ви тут допомагаєте ворогу. За те, що ви знімаєте і публікуєте - ви вже заслуговуєте на нагороду від РФ", - пояснив радник голови Офісу президента.

Арестович наголосив, що не можна знімати результати ударів до того, як рятувальники ще не розібрали завалів. Він закликав краще взагалі не знімати відео. А якщо так хочеться поділитись матеріалами, то можна це зробити за добу після бомбардувань. Також Арестович закликав не фотографуватись із військовими.

"Колеги, припиніть фотографувати, ви допомагаєте вбивати своїх", - наголосив Арестович.

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