"Ви вели таку війну проти геїв у Європі, що не помітили, як самі стали підар***ми" - син Ігоря Палиці до колишніх російських друзів

Крім того, Захар Палиця процитував кілька рядків із відомого вірша української поетеси Анастасії Дмитрук, написаний у березні 2014 року як реакція на російську анексію Криму.

Син народного депутата України, лідера партії «ЗА Майбутнє», волинянина Ігоря Палиці емоційно звернувся до своїх підписників та друзів-росіян, різко засудивши тих, хто боїться висловити думку про війну Росії проти України й боягузливо замовчує звірства окупантів.



Захар Палиця переконаний, що Росія ніколи не була й не буде для України братнім народом, а Україна неодмінно переможе.



Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook російською мовою, аби його могли зрозуміти ті, кому звернення адресоване.



«Багато моїх російських друзів, вже колишніх друзів, мовчать. Я впевнений, що майже всі з них проти цієї війни. З деякими мене пов’язували довгі роки дружби. Вони приходили до мене додому, сиділи за одним столом із моїми батьками. Нині вони всі зникли.



Більшість із них живе в Європі, або прожили там немалий відрізок свого усвідомленого життя. У європейських країнах із демократичними поглядами, у суспільстві, яке не вчить боятися. І все-таки вони мовчать. Мовчать через страх висловити свою думку. Мовчать через те, що бояться, як на них можуть позначитися наслідки.



За останній місяць я зустрів близько 10 гідних людей, які народилися в росії. І знаєте що, мої колишні російські друзі? Ці хлопці не бояться, вони віддають своє житло біженцям, вони висловлюють свою думку в соціальних мережах і ходять на мітинги на підтримку України, чудово розуміючи, що в Росію вони, напевно, вже ніколи не повернуться.



Вони збирають гуманітарні вантажі та допомагають пакувати фури з бронежилетами, тепловізорами тощо. На допомогу хлопцям в Українській армії, щоб ті, в свою чергу, більш ефективно теж могли відправляти вантажі матерям окупантів та фашистів.

Крім того, Захар Палиця процитував кілька рядків із відомого вірша української поетеси Анастасії Дмитрук, написаний у березні 2014 року як реакція на російську анексію Криму:



«Духа нет у вас быть свободными —



нам не стать с вами даже сводными.



Вы себя окрестили «старшими» —



нам бы младшими, да не вашими.



Вас так много, а, жаль, безликие.



Вы огромные, мы — Великие».



«Дякую, можемо дружно відписуватись. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо!» – підсумував Захар Палиця.



Німці у 2022 році приймають у себе сім'ї єврейських біженців з України, тоді як їхні чоловіки, євреї, воюють із Українцями проти рашистів, захищаючи свій дім та свої території.



Подумайте, можливо, ви і ваш уряд все-таки щось та й робите неправильно? Це абсолютно ваше право і ніхто не сміє вас засуджувати. Але хочу сказати вам дві речі.



При загниваючій економіці у своїй рідній країні ви вели таку сильну та достойну війну проти геїв у Європі, мої «дорогі» колишні російські друзі, що не помітили, як самі стали підар***ми.



І друге. У росії, як я написав раніше, є Люди, як виявилось. Але росія нам не братній народ, ніколи не був і ніколи не стане», – висловився син Ігоря Палиці.

Сам же Ігор Палиця, ясна річ, підтримав позицію сина, прокоментувавши:



«Ця війна чітко розставила все на місця і навчила нас розбиратися хто є хто. Да, сина, ми обов’язково переможемо і все буде Україна! Слава Україні і Слава її Героям!!!»