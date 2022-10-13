"Ви виростили виродка і вбивцю": став відомий зміст записки, яку росіянка залишила на могилі батьків Путіна

У Росії 60-річну жінку звинувачують у нарузі над могилою через те, що вона залишила там записку для батьків президента РФ Путіна.
Приморський районний суд Петербурга не став ув'язнювати 60-річну жительку Санкт-Петербурга Ірину Цибанєву у справі про записку на могилі батьків Володимира Путіна. Жінку відправлено під домашній арешт.
Про це повідомляє "Медіазона".
Цибанєву підозрюють у нарузі над місцем поховання за мотивами політичної чи ідеологічної ворожнечі (пункт «б» частини 2 статті 244 КК).
Відомо, що напередодні дня народження російського диктатора Володимира Путіна жінка сходила на Серафимівське кладовище,де на могилі батьків Путіна залишила записку. за 3 дні до неї навідалися правоохоронці і заарештували.
З долучених у суді матеріалів справи став відомий зміст записки:"Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю та бід, весь світ молить про його смерть. Смерть Путіну, ви виростили виродка та вбивцю"
Свою провину жінка у суді не заперечувала. Вона розповіла, що написати її змусили останні події - жінка дивилася новини і "зрозуміла, що все дуже страшно, все дуже сумно, загиблих дуже багато".
Нагадаємо, що раніше також на могилі батьків Путіна знаходили послання покійним батькам диктатора. В одному з них йдеться, що їхній син жахливо поводиться - б'ється із сусідами та погрожує підірвати школу.
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