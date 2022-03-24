"Ви впевнені, що 5-та стаття спрацює?": Зеленський заявив, що Росія піде війною проти східних членів НАТО

"Ви впевнені, що 5-та стаття спрацює?": Зеленський заявив, що Росія піде війною проти східних членів НАТО

Президент України закликав Альянс подбати про безпеку в Європі та світі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не зупиниться на Україні і піде війною далі - проти східних членів НАТО.

По це він заявив 24 березня під час виступу на саміті НАТО.

"Я впевнений, ви вже розумієте, що Росія не думає зупинятися в Україні. Не думає і не буде. Вона хоче піти далі. Проти східних членів НАТО. Держав Балтії, Польщі – це точно. Чи перестане тоді НАТО думати про це, переживати, як відреагує Росія? Хто може бути впевнений в цьому? І чи є у вас впевненість в тому, що 5-та стаття здатна спрацювати?" - заявив Зеленський.

Він також наголосив, що Будапештський меморандум не спрацював на мир в Україні. Президент України закликав країни-члени Альянсу переглянути свою позицію щодо РФ та "реально подбати про безпеку, безпеку в Європі, а отже і в світі".

Повний текст промови Зеленського на саміті країн-членів НАТО читайте тут.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 29-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 24 березня від рук росіян загинуло 128 дітей.

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