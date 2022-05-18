"Ви зараз бомбите дітей": президент Фінляндії жорстко поговорив із Путіним

"Ви зараз бомбите дітей": президент Фінляндії жорстко поговорив із Путіним

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у розмові з диктатором Путіним сказав йому, що військові його армії катували, ґвалтували й убивали мирних українців. На що російський глава просто промовчав.

Нещодавно президент Фінляндії телефонував Путіну, щоб обговорити наміри його країни доєднатися до НАТО. Він наголосив, що до такого кроку Фінляндія змушена вдатися через напад РФ на Україну.

Про це фінський лідер розповів в інтерв'ю SVT.

Нііністьо каже, що він підняв тему звірств окупантів в Україні. Але, за його словами, у глави Кремля "було пояснення" воєнним діям армійцям РФ на українському Донбасі.

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"Ви зараз бомбите дітей, жінок, людей у Києві, Харкові, Маріуполі, які не мають жодного стосунку до Донбасу", – заявив на це Нііністьо під час бесіди.

За його словами, Путін на звинувачення "відповів" простою мовчанкою.

Як повідомлялося, 14 травня лідер Фінляндії провів розмову з Путіним щодо наміру його країни стати членом НАТО.

Нагадаємо, у НАТО спрогнозували час вирішальної фази війни в Україні.

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