"Вибач нас, крихітко, що не уберегли": на місце загибелі дівчинки у Вінниці несуть квіти та іграшки (фото)

Вінниця у ці хвилини...
Після ракетного обстрілу Вінниці, станом на 22:00 14 липня загинули 23 людини, зокрема троє дітей.
Серед загиблих - маленька Ліза.
На місце трагедії українці несуть квіти та іграшки, повідомили у ДСНС.
"Маленька дівчинка Ліза, яку вбили сьогодні росіяни, стала промінчиком Сонця. Вибач нас, крихітко, що не уберегли", - написали фахівці ДСНС.
Наслідки ракетного обстрілу Вінниці станом на 22:00:
- 23 людини загинули, зокрема троє дітей;
- 117 людей звернулися по допомогу;
- 66 людей госпіталізовані, зокрема троє дітей;
- 34 поранені людини перебувають у важкому стані, п'ятеро - у критичному;
- триває пошук ще 39 людей, з якими зник зв’язок.
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