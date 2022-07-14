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"Вибач нас, крихітко, що не уберегли": на місце загибелі дівчинки у Вінниці несуть квіти та іграшки (фото)

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"Вибач нас, крихітко, що не уберегли": на місце загибелі дівчинки у Вінниці несуть квіти та іграшки (фото)

Фото: ДСНС

Вінниця у ці хвилини...

Після ракетного обстрілу Вінниці, станом на 22:00 14 липня загинули 23 людини, зокрема троє дітей.

Серед загиблих - маленька Ліза.

На місце трагедії українці несуть квіти та іграшки, повідомили у ДСНС.

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"Маленька дівчинка Ліза, яку вбили сьогодні росіяни, стала промінчиком Сонця. Вибач нас, крихітко, що не уберегли", - написали фахівці ДСНС.

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Наслідки ракетного обстрілу Вінниці станом на 22:00:

  • 23 людини загинули, зокрема троє дітей; 
  • 117 людей звернулися по допомогу; 
  • 66 людей госпіталізовані, зокрема троє дітей;
  • 34 поранені людини перебувають у важкому стані, п'ятеро - у критичному;
  • триває пошук ще 39 людей, з якими зник зв’язок.
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