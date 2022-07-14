"Вибач нас, крихітко, що не уберегли": на місце загибелі дівчинки у Вінниці несуть квіти та іграшки (фото)

Вінниця у ці хвилини...

Після ракетного обстрілу Вінниці, станом на 22:00 14 липня загинули 23 людини, зокрема троє дітей.

Серед загиблих - маленька Ліза.

На місце трагедії українці несуть квіти та іграшки, повідомили у ДСНС.

"Маленька дівчинка Ліза, яку вбили сьогодні росіяни, стала промінчиком Сонця. Вибач нас, крихітко, що не уберегли", - написали фахівці ДСНС.

Наслідки ракетного обстрілу Вінниці станом на 22:00:

23 людини загинули, зокрема троє дітей;

117 людей звернулися по допомогу;

66 людей госпіталізовані, зокрема троє дітей;

34 поранені людини перебувають у важкому стані, п'ятеро - у критичному;

триває пошук ще 39 людей, з якими зник зв’язок.

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