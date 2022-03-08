"Вибачте, що так мало": воїнів з волинської бригади розчулив грошовий переказ школяра

"Вибачте, що так мало": воїнів з волинської бригади розчулив грошовий переказ школяра

Хлопчик перерахував на допомогу 30 гривень.

Воїнів з волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зворушив грошовий переказ дитини, який вони отримали на свій рахунок.

Про це повідомляється на сторінці Князівської бригади у Facebok.

Зазначається, що школяр перерахував на рахунок воїнів 30 гривень. "Хлопці, вибачте, що так мало. Я лише школяр, тож кидаю, що є. Бережіть себе. Дякую вам за те, що ви є", - написав хлопець.

У бригаді повідомили, що вирішили не вказувати ім'я та прізвище хлопчика. “Але ми плакали, читаючи цю виписку з банку”, - йдеться у дописі бригади.

"ХЛОПЦІ, ВИБАЧТЕ, ЩО ТАК МАЛО, Я ЛИШЕ ШКОЛЯР, ТОЖ КИДАЮ ЩО Є. БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ І ДЯКУЮ ВАМ ЗА ТЕ, ЩО ВИ Є." Ми не... Опубликовано 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого Вторник, 8 марта 2022 г.

Воїни додали, що пишаються згуртованістю українців та їхньою вірою в ЗСУ. “Ми з максимальною користю використаємо кожну надіслану вами гривню, - як було написано в ваших банківських виписках: “На зворотні квитки москаликам”, “На пулі для ї#аної руссні. Слава Україні”, “Допомога ЗСУ(Богу)”.

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