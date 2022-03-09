"Вибачте, українці. Ми вас любимо": військові "другої армії в світі", злякавшись ЗСУ, повтікали до лісів і залишили записки

"Вибачте, українці. Ми вас любимо": військові "другої армії в світі", злякавшись ЗСУ, повтікали до лісів і залишили записки

Російські окупанти втратили боєздатність, їхній морально-психологічний стан не дозволяє виконувати подальші завдання.

Російські окупанти, які зрозуміли, що їм не перемогти українську армію, повтікали до лісу, а нашим захисникам залишили "щемливі" записки із вибаченнями та військові "трофеї".

Про це повідомляють на сторінці оперативного командування "Північ".

"Асвабадітєлі" нашої землі знову розбиті, втратили боєздатність, морально-психологічний стан не дозволяє виконувати подальші завдання. Всі російські солдати та офіцери, які повтікали по лісах, тепер читають наші листівки, як правильно здатись в полон", - йдеться у повідомленні.

Російські військові залишили записки, на яких написали "Вибачте, українці. Ми теж - проти війни. Ми вас любимо".

ТСН.ua

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти розбомбили дитячу лікарню. Медичний корпус повністю зруйновано.

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