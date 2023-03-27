"Окупанти вибігали у двір просто в трусах": місцеві жителі - про паніку росіян після вибухів у Мелітополі (фото)

За офіційною інформацією, постраждала будівля, де розміщувались ворожі силові структури.

Вранці понеділка, 27 березня у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи, внаслідок чого зруйновано одразу декілька будівель, які окупували росіяни.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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За інформацією місцевих жителів, прилетіло по гуртожитку автомоторного технікуму, де перебували російські військові. Як розповіли очевидці, після "прильоту" окупанти "вибігали у двір просто в трусах, у них паніка".

Також, за даними журналіста, зруйнована будівля так званої Держслужби безпеки окупаційної "влади".

"Розташувалася ДСБ у кількох будівлях. Керівники перебувають у віджатому корпусі колишнього вишу - Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій на проспекті 50-річчя Перемоги. Його обнесли металевою огорожею. У цих будівлях спостерігаються руйнування після прильотів", - написав Цаплієнко.

Вибухи у Маріуполі та Мелітополі вранці 27 березня

Вранці українська влада повідомила про "бавовну" у тимчасово захоплених Мелітополі Запорізької області та Маріуполі Донецької області. Близько 9-ї ранку мер міста Іван Федоров поінформував, що у місті пролунало вже декілька вибухів.

Вибухи прогриміли також у Маріуполі. Як уточнив радника мера Петро Андрющенко, "бавовна" завітала у Приморський район міста.

Окупанти в паніці – Мелітополь готується до приходу ЗСУ

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