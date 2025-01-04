Вибили окупантів з будинків: бійці 60-ї Інгулецької бригади показали блискавичну роботу

На Донеччині у боях за село Іванівка залучили танки, які відправили вибивати російську піхоту. У 60-й окремій механізованій Інгулецькій бригаді показали цю роботу.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці у Facebook.

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Вони виїхали на допомогу піхоті та відпрацювали по ворожій живій силі, що сховалася в зруйнованих будинках.

У дописі йдеться, що така робота є проявом неймовірної сміливості.

"Через те, що вже по дорозі до пункту призначення по танках починає працювати ворог закидуючи їх з РСЗВ, використовуючи FPV та "ланцети"", – йдеться в повідомленні.

Відпрацювання танкістів 60 омбр по окупантах

Нагадаємо, село Іванівка знаходиться на лиманському напрямку. Неподалік розташоване село Терни, яке також штурмують росіяни.

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