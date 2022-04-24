Вибите скло, погнуте залізо: з'явилися шокувальні фото, як на понівечених машинах люди тікали з Маріуполя

Вибите скло, погнуте залізо: з'явилися шокувальні фото, як на понівечених машинах люди тікали з Маріуполя

У Мережі з'явилися шокувальні фотографії, на яких на понівечених машинах зображені люди, яким вдалося виїхати з майже зруйнованого окупантами Маріуполя.

Світлини опублікував Telegram-канал Антона Геращенка. На кадрах зображені легкові автомобілі, на яких маріупольці намагалися виїхати з-під бомбардувань російськими окупантами. Однак під обстріли загарбників вони все ж таки потрапили.

На простріляних машинах з погнутим дахом і вибитими вікнами безстрашні мешканці міста Маріуполь таки продовжили свій шлях і їм вдалося виїхати.

t.me/Pravda_Gerashchenko

t.me/Pravda_Gerashchenko

На фото в очах тих, хто виїхав, стільки болю і страху, але, на щастя ці люди живі і наразі перебувають у більш спокійному та безпечному місці.

t.me/Pravda_Gerashchenko

"Просто подивіться, що сталося з автомобілями, яких зусиль українцям вартувало вийти з "руського міра", - йдеться в описі під фото.

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