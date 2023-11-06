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Вибиті вікна та постраждалі картини: який вигляд має музей в Одесі після ракетного удару (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Вибиті вікна та постраждалі картини: який вигляд має музей в Одесі після ракетного удару (фото)

Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей

Наразі одеський художній музей зачинено.

У Мережі показали, який вигляд має одеський художній музей після ракетної атаки РФ 6 листопада.

Фото наслідків опублікував Одеський національний художній музей на сторінці у фейсбук. 

"Увечері 5 листопада Одеський національний художній музей постраждав через ракетну атаку рф. А вже сьогодні музейний день народження – 124 роки! Незважаючи ні на що, ми дякуємо вам за привітання і підтримку, які зараз особливо цінні для нас", - йдеться у повідомленні.

Наразі одеський художній музей зачинено. Усі запланові події переносяться та відміняється Free Entrance Day. Про оновлення повідомлять у соціальних мережах.

"Ми дуже раді, що немає постраждалих і такій згуртованості спільноти, та завтра приходити до музею немає необхідності, адже триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим", - зазначили в адміністрації музею. 

Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей / ©
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей / ©
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей / ©
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей / ©
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей / ©
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей / ©
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей / ©
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей / ©
Одеський музей після атаки. ФОТО: Одеський національний художній музей

За їхніми даними, внаслідок атаки постраждали картини. Серед них:

  • Марґіт та Романа Сельських «Сонце заходу / Sol occidens» з колекції Едуарда Димшица;
  • Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами»;
  •  Роботи Олександра Грехова;
  • Стаса Жалобнюка «Black Sea»;
  • Володимира Семківа «Радість»;
  • Альбіни Ялози «Вівтар небесного війська»;
  • Kinder Album «Великі луги, рясні трави»;

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада Росія атакувала Одесу. Станом на ранок зросла кількість постраждалих.

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Дата публікації
Перегляди
346
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