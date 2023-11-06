Вибиті вікна та постраждалі картини: який вигляд має музей в Одесі після ракетного удару (фото)

Наразі одеський художній музей зачинено.
У Мережі показали, який вигляд має одеський художній музей після ракетної атаки РФ 6 листопада.
Фото наслідків опублікував Одеський національний художній музей на сторінці у фейсбук.
"Увечері 5 листопада Одеський національний художній музей постраждав через ракетну атаку рф. А вже сьогодні музейний день народження – 124 роки! Незважаючи ні на що, ми дякуємо вам за привітання і підтримку, які зараз особливо цінні для нас", - йдеться у повідомленні.
Наразі одеський художній музей зачинено. Усі запланові події переносяться та відміняється Free Entrance Day. Про оновлення повідомлять у соціальних мережах.
"Ми дуже раді, що немає постраждалих і такій згуртованості спільноти, та завтра приходити до музею немає необхідності, адже триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим", - зазначили в адміністрації музею.
За їхніми даними, внаслідок атаки постраждали картини. Серед них:
- Марґіт та Романа Сельських «Сонце заходу / Sol occidens» з колекції Едуарда Димшица;
- Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами»;
- Роботи Олександра Грехова;
- Стаса Жалобнюка «Black Sea»;
- Володимира Семківа «Радість»;
- Альбіни Ялози «Вівтар небесного війська»;
- Kinder Album «Великі луги, рясні трави»;
Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада Росія атакувала Одесу. Станом на ранок зросла кількість постраждалих.
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