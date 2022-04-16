Вибиті вікна та розтрощені стіни: у Мережі з'явилися фото обстріляного РФ дитсадка в Миколаєві

Вибиті вікна та розтрощені стіни: у Мережі з'явилися фото обстріляного РФ дитсадка в Миколаєві

У закладі перебував лише охоронець.

Російська армія обстріляла дитячий садок в Миколаєві.

На щастя, у дошкільному закладі перебував лише охоронець. Чоловік не постраждав. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Фото наслідків обстрілів він оприлюднив на сторінці у Twitter.

One of our city kindergartens. Russian troops attacked it early in the morning. There were no soldiers. There wasn’t any military base. Fortunately, there was only a guard, he is ok. pic.twitter.com/uL6ckjyMtD — Alex Senkevich (@senkevich_alex) April 16, 2022

"Один з наших міських дитячих садків. Російські війська атакували його рано-вранці. Солдат не було. Не було жодної військової бази. На щастя, там був лише охоронець, з ним усе гаразд", – повідомив політик.

Нагадаємо, у Житомирі 5 квітня відкрили перший від початку війни дитсадок. Тим часом, у Хмельницькому запрацювали три чергові дитсадки.

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