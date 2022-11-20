Вибивають двері до помешкань: на окупованій Херсонщині росіяни тероризують родини, які виховують дітей

Окупанти перевіряють, чи не навчаються українці на захопленій території в українських школах.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що російські окупанти на тимчасово захопленій території Херсонщини тероризують родини, які виховують дітей.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Янушевич розповів, що в Мирненські територіальній громаді окупанти влаштували терор родинам, які виховують дітей. Російські загарбники вриваються до помешкань українців, щоб перевірити, чи діти не навчаються онлайн в українських школах.

"Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, та вибивали двері до помешкань. Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах. Вороги вкотре цинічно залякують мирних мешканців та порушують права дітей", - написав Янушевич.

Звільнення правого берега Херсонської області

Українські захисники влітку повідомили про контрнаступ на півдні України. Нашим захисникам вдалось вибити окупантів із правого берега Дніпра та частково звільнити захоплену Херсонщину. 11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона - єдиного обласного центру, який РФ окупувала ще у березні.

Наразі до українського міста повертається цивілізація - починають працювати супермаркети, банкомати та пошта. Росіяни перед відступом цинічно знищили критичну інфраструктуру, залишивши мешканців Херсона без опалення, зв'язку та електрики.

Наразі окупанти перебувають на лівому березі Херсонської та Запорізької областей, де вони тероризують українців. Відомо, що у Запорізькій області російські окупанти розстріляли родину із двома дітьми. Є інформація, що поруч з родиною нещодавно заселились мобілізовані з "ДНР" з чеченцями і чіплялися до жінки.

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