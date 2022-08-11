Виборчих дільниць не буде: у Міноборони розказали, як Росія проводитиме "референдуми" на окупованих територіях

Натомість до помешкань українців приходитимуть колаборанти із окупантами та фіксуватимуть "волевиявлення".

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Росія вже не приховує, що провести референдум на окупованих територіях - неможливо. Виборчі дільниці розгорнуто не буде. Замість голосування, до помешкань громадян будуть приходити місцеві колаборанти – посадовці і у присутності російських військових, українці будуть змушені робити "вільне" волевиявлення", - розповіла заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, Резніков повідомив, за якої умови можуть відбутися перемовини України з Росією.

Також в Інституті вивчення війни вважають, що саме через вибухи, які знищили 9 літаків, окупаційна влада може перенести заплановані на тимчасово захоплених територіях "референдуми".

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