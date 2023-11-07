Вибори двійників Путіна: в ГУР прокоментували можливу зміну влади в Росії

В Росії в наступному році можуть відбутися не вибори в президенти країни-терористки, а “вибори Путіна” або людей, які на нього схожі.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, в Росії можуть відбутися не вибори у звичайному стилі, а вибори Путіна чи людей, які на нього схожі - тобто його двійників.

"Це не вибори президента, це вибори Путіна, або людини, схожої на нього. Звичайно бажання, напевно, було давно би встановити монархію. Але яка б не була зараз жорстка диктатура, все-таки вони поки що змушені підтримувати якісь фасад існування якихось демократичних процедур. Тим не менше кожна така навіть імітаційна процедура виборча – це стрес і випробовування для режиму. Тому вони справді достатньо нервуються перед цими датами", - наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що спростування з боку представників Кремля інформації про існування двійників президента Росії Володимира Путіна наштовхує на абсолютно протилежний висновок.

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