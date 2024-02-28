"Вибори" під дулами автоматів: як у захопленому Маріуполі готуються показати "підтримку" Путіна

В окупованому Маріуполі голосувати у псевдовиборах президента РФ зможуть приїжджі росіяни. Це відбуватиметься під дулами автоматів.

Президентські вибори в країні-агресорці наближаються. Тож загарбники роблять все, щоб продемонструвати “легальність” правління диктатора та його політики з боку населення окупованих територій.

Про це пише Маріупольська міська рада.

Так, пропагандистські телеканали розповіли про завершення підготовки до президентських виборах у тимчасово захопленому Маріуполі. За їхньою інформацією, підготовлено 68 виборчих дільниць. Чотири з них назвуть іменами так званих "героїв ДНР", які є вбивцями українців.

"Окупанти ввели оновлення - тепер можна голосувати не за місцем реєстрації. Тобто росіяни, які заполонили Маріуполь, тепер зможуть віддати свої голоси за путіна. Це зроблено через побоювання окупантів, що маріупольці просто не прийдуть на вибори. А високу явку на окупованих територіях треба показати", - кажуть у Маріупольській міськраді.

Також раніше повідомлялося, що у Маріуполі на самих дільницях будуть перебувати озброєнні військові, нібито для "забезпечення безпеки".

Нагадаємо, раніше в пресслужбі Маріупольської міськради повідомили, що в тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці скаржаться на мігрантів з Росії. Там фіксують велику кількість іноземців азійської національності.

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