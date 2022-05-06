Вибратися з міста майже неможливо: окупанти намагаються взяти в кільце Попасну

Вибратися з міста майже неможливо: окупанти намагаються взяти в кільце Попасну

Російські окупанти намагаються оточити Попасну і взяти в кільце.

Ситуація в Попасній, яку росіяни майже зрівняли із землею, через атаки окупантів щодня лише погіршується. Ворожі обстріли не вщухають.

Про це розповів мер міста Микола Ханатов 24 каналу.

Водночас, він висловив сумнів, що російським загарбникам вдасться захопити Попасну. За його словами, українські захисники готові дати відсіч ворогу.

"Окупанти намагаються взяти Попасну у кільце. Це дійсно так. Ми бачимо, які вони зараз займають вулиці та які населені пункти уже зайняли", – повідомив Ханатов.

Мер міста також додав, що захисники України, хоч і перебувають у дуже важкій ситуації, але продовжують боронити Попасну. Вони навіть підтримують місцеве населення усіма можливими способами.

Нині, за даними влади, із 20-тисячного населення міста залишилось лише приблизно 1 500 людей. Наразі їх не можуть евакуювати через обстріли окупантів: вибратися з міста можна лише пішки у напрямку Донецької області, але є величезні ризики для життя.

Нагадаємо, росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній.

Читайте також: