Вибратися з пекла: як західні журналісти під постійними обстрілами та переслідуваннями окупантів висвітлювали знищення Маріуполя

Представники видання були єдиними міжнародними журналістами в українському Маріуполі.

Західні журналісти, під обстрілами окупантів, 20 днів документували муки міста. Росіяни полювали на представників преси, щоб ті не розповіли всьому світу, що насправді відбувається у місті. Окупанти навіть мали список імен журналістів і наближалися до них.

Про це пише видання AP News.

Представники видання залишаються єдиними міжнародними журналістами в українському Маріуполі. Вони понад два тижні документували його облогу російськими військами. Під час репортажу усередині лікарні, коли коридорами їх переслідували бойовики, хірурги дали журналістам білі халати для маскування.

Якоїсь миті, на світанку 15 березня, в медзаклад увірвалися десяток солдатів зі словами: “Де журналісти, чорт забирай?”.

Преса подивилася на їхні нарукавні пов'язки — сині українськи — і спробували оцінити ймовірність того, чи були це замасковані російські підрозділи. Один з журналістів ступив уперед і представився. На що ті сказали: “Ми тут, щоб визволити вас”.

Стіни операційної здригалися від артилерійського та кулеметного вогню зовні. Здавалося, що залишатися всередині безпечніше. Але українські солдати отримали наказ взяти їх із собою.

“Ми вибігли на вулицю, покинувши лікарів, обстріляних вагітних жінок і людей, які спали в коридорах, бо їм нікуди було йти. Я почував себе жахливо, залишаючи їх усіх позаду. Дев'ять хвилин, можливо десять, як ціла вічність, крізь дороги і розбомблені багатоквартирні будинки. Коли снаряди розірвалися поряд, ми впали на землю. Час вимірювався від одного снаряда до іншого, наші тіла були напружені, а подих – затамований. Ударна хвиля за ударною хвилею трясла мої груди. Мої руки похолонули”, — розповідав журналіст AP News.

Журналісти разом з ВСУ дісталися до під'їзду. Після чого їх відвели у темний підвал. Тільки тоді вони дізналися від поліцейського, чому українці, ризикуючи життям військових, вивозили їх із шпиталю.

“Якщо вас зловлять, то знімуть на камеру і змусять сказати, що все, що ви знімали, — брехня. Всі ваші зусилля та все, що ви зробили у Маріуполі, буде марним”, — наголосив поліцейський.

За словами журналістів, їх намагалися евакуювати з міста та проводили крізь тисячі зруйнованих автівок.

“Будучи підлітком, який виріс в Україні, у місті Харкові, всього за 20 миль від кордону з Росією, я навчився поводитися зі зброєю в рамках шкільної програми. Це здавалося безглуздим. Україна, міркував я, оточена друзями. З того часу я висвітлював війни в Іраку, Афганістані та на спірній території Нагірного Карабаху, намагаючись показати світові спустошення з перших рук. Але коли цієї зими американці, а потім і європейці евакуювали співробітників свого посольства з Києва, і коли я вивчав карти нарощування російських військ навпроти мого рідного міста, єдиною думкою було: “Бідна моя країна”, — розповідав кореспондент видання.

У Харкові він прожив до 20 років. У Маріуполь, який, за його словами, окупанти розглядали як стратегічний видобуток через його розташування на Азовському морі.

Ввечері 23 лютого він вирушив туди зі своїм давнім колегою Євгеном Малоліткою, українським фотографом Associated Press, на його білому фургоні Volkswagen.

“По дорозі ми почали турбуватися про запасні шини і знайшли в мережі людину поблизу, яка була готова продати їх посеред ночі. Ми пояснили йому та касиру в цілодобовому бакалійному магазині, що готуємось до війни. На нас дивилися, як на божевільних. До Маріуполя ми в'їхали о 3:30 ранку. За годину почалася війна. Близько чверті із 430 тисяч жителів Маріуполя виїхали з міста у перші дні, тоді це було можливо. Але мало хто вірив у наближення війни, і на той час, коли більшість усвідомила свою помилку, було вже надто пізно”, — казав журналіст.

Одна бомба за іншою, росіяни відключили електрику, воду, запаси продовольства і, нарешті, найголовніше — відключили мобільні телефони, радіо- та телевежі. Деякі інші журналісти встигли покинути місто до того, як зник останній зв'язок і встановилася повна блокада.

Відсутність інформації в умовах блокади має дві мети. Хаос — це перша. Люди не розуміють, що відбувається, і панікують. Спочатку кореспонденти не могли зрозуміти, чому Маріуполь так швидко розвалився. Тепер вони знають, що це було через відсутність зв'язку.

Безкарність — друга. Без інформації з міста, без фотографій зруйнованих будівель та вмираючих дітей російські війська могли робити все, що хотіли. Якби не журналісти, нічого не було б.

“Ось чому ми пішли на такий ризик, щоб надіслати світові те, що бачили, і саме це розлютило Росію настільки, що вистежила нас. Я ніколи, ніколи не відчував, що порушити мовчання так важливо. Смерті настали швидко. 27 лютого ми спостерігали, як лікар намагався врятувати маленьку дівчинку, поранену осколками. Вона померла. Померла друга дитина, потім третя. Машини швидкої допомоги перестали забирати поранених, тому що люди не мали змогу викликати їх без сигналу, і не могли орієнтуватися розбомбленими вулицями”, — каже кореспондент Мстислав Чернов.

Лікарі благали журналістів зняти на камери сім'ї, які привозили своїх мертвих і поранених, їхню роботу на межі виснаження. Ніхто не знає, що відбувається у нашому місті, казали вони.

Обстрілу зазнали лікарня та будинки навколо. Розбиті вікна фургона, на якому журналісти дісталися Маріуполя, пробитий бік та прокола шина. Іноді вони вибігали аби зняти палаючий будинок, а вже після поверталися назад серед вибухів.

У місті залишалося ще одне місце, де можна було встановити постійний зв'язок, поза розграбованим продуктовим магазином на проспекті Будівельників. Щодня вони їздили туди і ховалися під сходами, щоб викладати фотографії та відео у світ.

“Сходи не сильно нас захищали, але почувалися безпечніше, ніж на вулиці. 3 березня сигнал пропав. Ми намагалися надіслати наше відео із вікон 7-го поверху лікарні. Саме звідти ми побачили, як розпадаються останні уламки міцного міста Маріуполя, яке належало середньому класу”, — каже журналіст.

Супермаркет портового міста пограбували. Кореспонденти вирушили туди крізь артилерійський та кулеметний вогонь. Десятки людей бігали та штовхали візки з електронікою, їжею, одягом.

“На даху магазину розірвався снаряд і мене кинуло на землю зовні. Я напружився, чекаючи другого удару, і сотні разів проклинав себе за те, що моя камера не була увімкнена, щоб записати це. І ось ще один снаряд із жахливим свистом потрапив до житлового будинку поряд зі мною. Я сховався за кут. Підліток пройшов повз, везучи офісний стілець, набитий електронікою, коробки сипалися з боків. “Там були мої друзі, і снаряд вибухнув за 10 метрів від нас, — сказав він мені. — Я гадки не маю, що з ними трапилося”, — додає кореспондент AP News Мстислав Чернов.

Протягом кількох днів єдиний зв'язок із зовнішнім світом у був через супутниковий телефон. І єдине місце, де цей телефон працював просто неба, поряд із вирвою від вибуху снаряда. Щодня ходили чутки, що українська армія збирається прийти, щоб прорвати облогу. Але ж ніхто не прийшов, каже Мстислав Чернов.

На той час він був свідком смертей у лікарні, трупів на вулицях, десятків тіл, кинутих у братську могилу. Він бачив так багато смертей, що знімав майже не сприймаючи їх.

9 березня два авіаудари розірвали пластикову стрічку на вікнах фургона. Журналісти побачили вогняну кулю всього за мить до того, як біль пронизав моє внутрішнє вухо, мою шкіру, моє обличчя.

“Ми дивилися, як піднімається дим над пологовим будинком. Коли ми прибули, рятувальники ще витягували з руїн закривавлених вагітних жінок. Наші батареї були майже повністю розряджені, і ми не мали зв'язку щоб відправити знімки. До комендантської години залишалося кілька хвилин. Поліцейський підслухав, як ми говорили, як повідомити про вибух у лікарні”, — розповідає Мстислав Чернов.

Поліцейський відвів їх до джерела живлення та підключення до інтернету.

У темряві журналісти відправили зображення, розташувавши три мобільні телефони в лінію, а відеофайл розділили на три частини, щоб прискорити процес. Це зайняло кілька годин далеко за межами комендантської години. Обстріл продовжувався, але офіцери, призначені супроводжувати нас містом, терпляче чекали.

Потім зв'язок зі світом знову обірвався за межами Маріуполя.

Кореспонденти повернулися до порожнього підвалу готелю з акваріумом, тепер заповненим мертвими золотими рибками.

“У нашій ізоляції ми нічого не знали про зростаючу російську дезінформаційну кампанію з дискредитації нашої роботи. Посольство Росії в Лондоні опублікувало два твіти, назвавши фотографії AP фальшивкою і заявивши, що вагітна жінка була акторкою. Посол Росії продемонстрував копії фотографій на засіданні Ради Безпеки ООН та повторив брехню про напад на пологовий будинок. Тим часом у Маріуполі нас завалили питаннями люди про останні новини з війни. До мене підходило так багато людей зі словами: “Будь ласка, зніміть мене на відео, щоб моя сім'я за межами міста знала, що я живий”, — говорить Мстислав Чернов.

На той час у Маріуполі не працювало українське радіо та телебачення. Єдине радіо, яке можна було спіймати, транслювало збочену російську брехню, що українці тримають Маріуполь у заручниках, стріляють по хатах, розробляють хімічну зброю. Пропаганда була настільки сильною, що деякі люди, з якими західні журналісти розмовляли, повірили їй, незважаючи на те, що бачили на власні очі.

Повідомлення повторювалося постійно, у радянському стилі: Маріуполь оточений. Складіть зброю.

11 березня в короткому дзвінку без подробиць редактор запитав, чи можуть журналісти знайти жінок, які пережили авіаудар по пологовому будинку, щоб довести їхнє існування. Тоді вони зрозуміли, що кадри мали бути достатньо потужними, щоб спровокувати реакцію російського уряду.

“Ми знайшли їх у шпиталі на передовій, одні з немовлятами, інші під час пологів. Ми також дізналися, що одна жінка втратила дитину, а потім померла. Ми піднялися на 7 поверх, щоб відправити відео по слабкому інтернет-каналу. Звідти я спостерігав, як танк за танком підїжджали до лікарняного комплексу, кожен із яких був відзначений буквою Z, яка стала російською емблемою війни. Нас оточили: десятки лікарів, сотні пацієнтів і ми. Українські воїни, які захищали шпіталь, зникли. А шлях до нашого мікроавтобуса з нашими продуктами, водою та спорядженням перекрив російський снайпер, який вразив медика на вулиці”, — продовжує кореспондент AP News.

Декілька годин минули у темряві під вибухи зовні. Саме тоді до журналістів прийшли військові, які говорили українською мовою.

Це не було схоже на порятунок. Було відчуття, що кореспондентів просто переміщують від однієї небезпеки в іншу. На той час у Маріуполі не було безпечно ніде, і не було жодної допомоги. Ти міг померти будь-якої миті.

“Я відчував себе напрочуд вдячним військовослужбовцям і сором за те, що я йду. Разом з сім'єю з трьох людей ми втиснулися у Hyundai та виїхали з міста у 5-кілометрову пробку. У той день Маріуполь покинули близько 30 тисяч людей — так багато, що російські солдати не мали часу пильно вдивлятися в машини з вікнами, закритими шматками пластику. Люди нервували. Вони билися, кричали один на одного. Щохвилини з'являлися літаки чи авіаудари. Земля тряслася. Ми перетнули 15 російських блокпостів. На кожному з них мати, яка сидить попереду нашої машини, затято молилася досить голосно, щоб ми могли її почути. Поки ми проїжджали їх — третю, десяту, 15-ту, усі укомплектовані солдатами з важким озброєнням, — мої надії на те, що Маріуполь уціліє, згасали. Я розумів, що тільки для того, щоб дійти до міста, українській армії доведеться прорватися кріз велику відстань. І цього не сталося”, — розповідає Мстислав Чернов.

На заході сонця вони підійшли до зруйнованого українцями мосту, щоб зупинити наступ росіян. Там застрягла колона Червоного Хреста — приблизно з 20 автомобілів. Люди всі разом згорнули з дороги в поля та на задвірки.

Охоронці на КПП № 15 говорили російською мовою з грубим кавказским акцентом. Вони наказали всій колоні вимкнути фари, щоб приховати зброю та техніку, припарковані на узбіччі. Журналісти ледве могли розрізнити білу букву Z, намальовану на машинах.

Під'їхавши до шістнадцятого блокпоста, вони почули голоси. Українські голоси. Кореспонденти відчули величезне полегшення. Мати у передній частині машини розплакалася. Всі вийшли з автівок.

“Ми були останніми журналістами у Маріуполі. Тепер їх нема. Нас досі завалюють повідомленнями від людей, які бажають дізнатися про долю близьких, яких ми фотографували та знімали на відео. Вони пишуть нам відчайдушно і задушевно, ніби ми не чужі, ніби ми можемо їм допомогти. Коли наприкінці минулого тижня російська авіація завдала удару по театру, де ховалися сотні людей, я зміг точно визначити, куди нам слід вирушити, щоб дізнатися про тих, хто вижив, почути з перших вуст, як це провести нескінченну кількість годин у пастці під купами щебеню. Я знаю цю будівлю та зруйновані будинки навколо нього. Я знаю людей, які опинилися у пастці під ним”, — каже Мстислав Чернов.

В неділю українська влада заявила, що Росія підірвала художню школу в Маріуполі, в якій навчалося близько 400 людей.

“Але ми вже не можемо потрапити туди”, — закінчив Мстислав Чернов.

Свій репортаж Мстислав передав репортеру Associated Press Лорі Хіннанту. Написали його в Парижі. Василина Степаненко зробила свій внесок у звіт.

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