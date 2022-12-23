Вибух авто в Мелітополі: поліцейському-колаборанту відірвало ногу

Внаслідок вибуху авто в захопленому Мелітополі поранення зазнав експрацівник внутрішньої безпеки Нацполіції України, який пішов на співпрацю з російськими окупантами.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Одним із "постраждалих" після сьогоднішнього вибуху авто в Мелітополі став місцевий поліцейський-колаборант", – зазначається в заяві.

Також читайте Пораненого під обстрілом у Донецьку Рогозіна перевозять до Москви: йому стало гірше

Федоров уточнив, що колишній співробітник внутрішньої безпеки Нацполіції Андрій Блавацький "вирішив побудувати яскраву кар’єру". Після захоплення міста чоловік отримав від окупантів посаду начальника лінійного відділу міліції.

"Сьогодні кар’єрний зліт зрадника так само яскраво закінчився. За попередніми даними, від вибуху йому відірвало ногу й наразі стоїть питання, чи залишиться друга", – написав міський голова.

Нагадаємо, в центрі Мелітополя 23 грудня пролунав вибух. Очевидці повідомляли, що вибухнуло авто, яким користувалися російські окупанти.

"Права рука не знає, що робить ліва": у Мелітополі - дивні маневри росіян - Федоровов

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.