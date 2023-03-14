Вибух авто в Мелітополі: загинув місцевий колаборант-голова транспортної компанії

Зокрема, про колаборанта відомо, що він організовував перевезення найманців ПВК "Вагнер" до лінії фронту на Запоріжжі.

Внаслідок вибуху авто в центрі захопленого Мелітополя 14 березня загинув місцевий колаборант Іван Ткач, який володів великою транспортною компанією.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

За даними підконтрольних окупантам екстрених служб Мелітополя, кількість постраждалих внаслідок вибуху зросла до трьох. Серед них був вказаний і Ткач. Вже згодом пропагандисти заявили, що власник підірваного авто "помер від отриманих поранень".

Ще один місцевий колаборант Володимир Рогов підтвердив, що загиблим є саме Ткач. Російські окупанти на початку вересня 2022 року "призначили" Ткача "головою МУП Міський транспорт".

"Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ теж повідомила про загибель Ткача. Від початку березня 2022 року колаборант ініціативно зайнявся організацією міських пасажирських перевезень під керівництвом Сергія Золотарьова – першого заступника т.зв. "очільника військово-цивільної адміністрації Мелітополя".

Ткач налагодив транспортне сполучення з окупованими Кримом, частинами Донецької та Луганської областей. Поплічник ворога також займався організацією переміщення особового складу російських військ з Донецької, Херсонської областей та Криму до Запорізької області і назад.

Задіявши рухомий склад "МУП "Міський транспорт", Ткач організовував перевезення найманців ПВК "Вагнер" до лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.

Нагадаємо, легітимний мер Мелітополя Іван Федоров повідомив 14 березня про гучний вибух у місті і чорний дим, який здійнявся опісля. Місцеві пабліки інформували, що це вибухнуло авто.

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