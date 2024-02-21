"Вибух був, усе тріщало": РФ вдарила по будинках Херсона, мешканці розповіли про пережите (відео)

Зокрема, під удар потрапила і домівки родин, які тікаючи від "великої води", евакуювалася з мікрорайону Корабел.

Російські війська в ніч проти 21 лютого вкотре обстріляли Херсон, поціливши по приватних та багатоквартирних будинках. Поранено трьох людей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Цієї ночі російські війська знову били по Херсону. Під вогнем – приватні та багатоквартирні будинки", – вказав очільник ОВА.

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Внаслідок ворожих обстрілів троє жителів Херсона отримали легкі поранення: дві жінки віком 57 та 39 років, а також 25-річний чоловік. Усім постраждалим лікарі надали медичну допомогу на місці.

"Під удар потрапила й домівки родин, які втікаючи від "великої води", евакуювалася з мікрорайону Корабел. Цієї ночі їх нові оселі обстріляла росія", – зазначив Прокудін

Він також опублікував відео з наслідками обстрілів та розповідями очевидців.

Зокрема, про пережите розповіла жінка, яка перебралася до іншого помешкання після затоплення її домівки внаслідок підриву ворогом ГЕС. Ворог розгромив і нове житло.

"Нас там два рази обстріляли, а потім затопили: 6 метрів стояла вода. Ми позбулися всього. Вибух був, усе тріщало, ми втекли в коридор і сиділи. Але що характерно, що воно летіло без звуку, не було бахкання цього. Тільки коли вже вогонь – тоді вже дуже-дуже страшно", – розповіла жителька Херсона.

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Наслідки обстрілу Херсона в ніч проти 21 лютого / Скриншот з відео

Наслідки обстрілу Херсона в ніч проти 21 лютого / Скриншот з відео

Росіяни атакували житлові будинки Херсона: руйнування зняли на відео

До слова, в ніч проти 21 лютого окупанти вдарили по Україні дронами і ракетами. Сили ППО знищили всі 23 ворожі безпілотники.

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