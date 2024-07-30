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Вибух на аеродромі "Оленья": у ГУР уточнили кількість пошкоджених російських бомбардувальників

Вибух на аеродромі "Оленья": у ГУР уточнили кількість пошкоджених російських бомбардувальників

Представник ГУР Андрій Юсов уточнив інфрмацію щодо удару по аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ / Скриншот з відео

За оновленими даними ГУР, атака на аеродром відбулася на два дні раніше, ніж повідомлялося.

За уточненою інформацією, внаслідок вибуху на російському військовому аеродромі "Оленья" було пошкоджено одразу два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.  

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі для "Радіо Свобода".

За словами Юсова йдеться про вибух над місцем розташування літаків, внаслідок якого були пошкоджені бомбардувальники Ту-22М3 з бортовими номерами №33 та №31.

"Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження", – уточнив представник ГУР.

Він додав, що для відновлення пошкоджених бомбардувальників росіянам знадобиться кілька місяців.

За інформацією ГУР, атака по аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ відбулася у четвер,25 липня, а не у суботу, як повідомлялось раніше. До того ж під час атаки на військовому об'єкті не спрацювала повітряна тривога.

"Інформація [про дату удару – ред.] була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно о 15:47 зафіксований подібний удар", – повідомив Юсов.

Водночас він не підтвердив й не спростував причетність Сил оборони України до цієї атаки.

Вранці вівторка, 30 липня, російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки, які нібито підтверджують "відсутність слідів українського удару по базі стратегічної авіації". У відповідь представник ГУР зауважив, що супутникові знімки – це "не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися".

"Інформація підтверджена з різних джерел, і про сам факт цього інциденту ми вже можемо говорити як про те, що точно мало місце бути", – додав Андрій Юсов.

Нагадаємо, аеродром "Оленья" розташований за 1800 км від кордонів з Україною. Тож  удар по цій авіабазі став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження.

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