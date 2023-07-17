Вибух на Кримському мосту: Гуменюк припускає, що це справа рук російських спецслужб

Ймовірно, росіяни реалізували таку провокацію перед продовженням "зернової угоди" та в страхові перед українським контрнаступом на півдні.

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вибух на Кримському мосту 17 липня може бути російським сценарієм.

Про це вона сказала в ефірі Суспільного.

"Ми теж бачили ці повідомлення. Розуміємо, що при тих безпрецедентних заходах безпеки, які вживалися довготривалий час росіянами навколо Кримського мосту, вони, цілком ймовірно, контролювали всю цю ситуацію і далі розгортається вона за запрограмованим ними ж сценарієм. З огляду на те, що саме сьогодні постало питання, що буде далі з "зерновою угодою", цілком імовірно припустити, що ворог може вдаватися до будь-яких провокацій", — припустила Гуменюк.

За її словами, рекомендація окупаційної влади населенню їхати в об'їзд, використовуючи "нові регіони" — окуповану територію в Запорізькій і Донецькій областей, може бути спрямоване на те, щоб "наситити цивільним населенням ці регіони і очікуванні просування Сил оборони для того, щоб звинувачувати їх в неправильних діях в рамках війни".

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи – о 3:04 та 3:20. Їх було чути їх у різних районах в Керчі. ЗМІ повідомляють, що нічна атака на Кримський міст, ймовірно, була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України.

Своєю чергою, речник Головного управління розвідки українського Міноборони Андрій Юсов процитував слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва".

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