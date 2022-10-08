Вибух на Кримському мосту: окупанти заявили, що відновили рух непошкодженими смугами

Окупанти, боячись нового вибуху, заявили, що будуть оглядати кожен автомобіль, який заїжджатиме на міст.

Після сильного вибуху на Кримському мосту, який стався сьогодні близько о 6 ранку, окупанти стверджують, що відновили автомобільний рух непошкодженими смугами. Але лише для легкових авто і автобусів. Вантажівки поки не пропускають.

Про це заявив головний колаборант і "гауляйтер" окупованого півострова Сергій Аксьонов.

За його словами, рух автотранспорту буде реверсивним, машини направили двома непошкодженими смугами.

За словами "гобліна" Аксьонова, наразі рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів з проходженням повної процедури огляду.

Водіїв вантажних фур відпрвляють на Керченську поромну переправу, яку щоправда ще досі не відкрили.

Маршрути вантажних поставок для окупованого Севастополя за словами "гауляйтера", пройдуть через захоплені території Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини.

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з РФ і був побувдований уже після незаконної анексії 2014 року, пролунав сьогодні близько 6 години ранку.

Окупаційна "влада" Криму також заявила, що рух Керченським мостом повністю закритий. Готується запуск поромної переправи через протоку. До неї уже почали збиратися величезні черги росіян, щоб виїхати з півострова.

Пізніше окупанти показали, який вигляд зараз має пошкоджений міст. Все було знято з такого ракусу, аби не шокувати реальністю росіян.

Тим часом, в РФ повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

А от радник глави Офісу президента певен Михайло Подоляк: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

Довідка:

Міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року, а вже за рік Росія запустила ним залізничне сполучення. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні почали обговорювати ідею знищення цього мосту, бо саме через нього Росія перекидає підкріплення окупантам на південному напрямку.