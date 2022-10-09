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Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили, що кількість жертв зросла

Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили, що кількість жертв зросла

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Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили, що кількість жертв зросла

Кількість жертв, за даними росЗМІ, зросла до п’яти.

Кількість загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту, який стався 8 жовтня, зросла до п’яти.   

Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

Так, повідомляється, що з води дістали тіла ще двох людей – чоловіка і жінки. У машині, яка їхала поряд із вантажівкою, було чотири людини – троє чоловіків та жінка.

Нагадаємо, після вибуху на Кримському мосту в РФ повідомили про трьох загиблих.

Вибух на Кримському мосту 8 жовтня

У суботу вранці, 8 жовтня, пролунав вибух на Кримському мосту, який з’єднує окупований півострів із Росією. 

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, вибух влаштували самі росіяни. Вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

Військовий експерт Сергій Грабський вказав на те, що вибух на Кримському мосту суттєво не вплинув на його використання, оскільки, за даними росіян, вже через добу вони відновили залізничне сполучення. За його словами, можливість доставки озброєння і важкої техніки триває.

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Дата публікації
Перегляди
105
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