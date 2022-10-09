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Вибух на Кримському мосту: Жданов назвав три ймовірні сценарії

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Вибух на Кримському мосту: Жданов назвав три ймовірні сценарії

Скриншот з відео

Кримський міст ймовірно підірвали самі росіяни.

Військовий експерт Олег Жданов назвав три вірогідні сценарії щодо вибуху на Кримському мосту. Це - підрив вантажівки, підрив мосту або ракетний удар. 

Про це військовий експерт сказав на своєму ютуб-каналі. 

"Є три сценарії щодо вибухів на Кримському мосту. Найвірогідніший та медійний сценарій з боку РФ - це підрив фури під час її руху по мосту, що призвело до обвалу дорожнього покриття та пожежі цистерн. Другий - це підрив самого мосту, тобто він міг бути заздалегідь замінований. Третя версія - ракетний удар. І ця версія не розглядається російською стороною. До нас вони до речі, претензій майже не мали. А тому можна погодитись з тим фактом, що це - внутрішні конфлікти у Росії", - сказав Олег Жданов. 

Вибух на Кримському мосту: що відомо 

У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунав потужний вибух. За версією окупаційної влади Криму, вибух стався через вантажівку, в яка ймовірно була замінованою. 

Радник ОП Михайло Подоляк вважає, що до вибуху на Кримському мосту можуть бути причетні росіяни, адже в РФ назріває конфлікт між Міноборони та ФСБ. 

Українські експерти ж наголошують на тому, що Кримський міст неякісно побудований, а тому в майбутньому може стати простою мішенню. 

У неділю, 9 жовтня, росіяни, які мешкають на окупованому півострові почали виїжджати з Криму

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
969
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