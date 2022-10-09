Вибух на Кримському мосту значно не вплине на забезпечення окупантів, проте панічні настрої зросуть - експерт

Військовий експерт розповів, як багато втратила російська армія з точки зору забезпечення логістики через руйнування Кримського мосту.

Внаслідок вибуху на Кримському мосту та його часткового руйнування Росія втратила не так багато, тому що за даними росіян, вони вже через добу відновили залізничне сполучення, тому можливість доставки озброєння і важкої техніки продовжується.

Про це в ефірі "1+1" в рамках телемарафону розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Що стосується використання автомобільного мосту, ми можемо говорити про певне зниження можливостей доставки до Криму і далі до лінії фронту озброєння, матеріальних засобів, пального, але треба розуміти, що російська логістика, в основному, базується на залізниці, таким чином можна говорити, що ми досягли тимчасового зменшення у поставках росіян десь близько на 15-20%, не більше. Але треба розуміти надзвичайно важливий моральний аспект цього удару, адже мешканці Криму одразу кинулися скупляти пальне, продовольчі товари. Тобто паніка і психологічний ефект від цієї події значно більші. І вони будуть призводити у подальшому до більшого ефекту"​​, - зазначив він.

Як відбувся підрив

На думку Грабського ,скоріше за все, це був підрив автомобіля під час руху, водій фури не знав про вибух, тобто водія просто використали у цій ситуації.

Експерт також розповів, що підрив мосту вплине на північно-таврійське угруповання військ РФ, яке діє на лівому березі Дніпра у Херсонській та Запорізькій області. Також це стосується угруповання, яке все ще намагається утримати правобережний плацдарм Херсонщини і навколо Херсона. І по тим угрупованням, які перебувають у Криму.

"Не треба забувати, що там (у Криму - ред.) перебуває військово-морський флот Росії, який так само потребує підтримки і забезпечення", - резюмував Грабський.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вибух на Кримському мосту стався вранці 8 жовтня. Внаслідок вибуху частково обвалилось автомобільне полотно та суттєвих пошкоджень зазнало залізничне.

Окупаційна "влада" Криму заявила, що рух Керченським мостом повністю закритий. Готується запуск поромної переправи через протоку.

Пізніше окупанти показали, який вигляд зараз має пошкоджений міст.

Тим часом, в РФ повідомили про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

Видання The Washington Post з посилання на джерела в уряді України повідомило, що організаторами вибуху на Кримському мосту могли бути українські спецслужби.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що підрив Кримського мосту стався внаслідок конфлікту між ФСБ Росії та Міноборони країни.

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