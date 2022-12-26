Вибух на російській авіабазі в Енгельсі: всі подробиці, відео і реакція ЗСУ

Потужний вибух на військовому аеродромі у місті Енгельс у Росії пролунав у ніч проти 26 грудня. Це вже друга за місяць "бавовна" на авіабазі російських стратегічних бомбардувальників, які запускають по Україні крилаті ракети.

ТСН.ua зібрав подробиці нової атаки на російський військовий аеродром.

У міноборони Росії підтвердили атаку безпілотника на аеродром і повідомили про загиблих військових.

"Троє російських військових отримали смертельні поранення через падіння уламків БЛА на аеродромі в Енгельсі", - йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що військова техніка нібито не постраждала, а безпілотник був збитий на підльоті до аеродрому.

Місцеві ЗМІ повідомляють про трьох загиблих і чотирьох госпіталізованих. Площа пожежі після вибуху сягнула 120 квадратних метрів.

Територію аеродрому оточили силовики. Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін заявив, що загрози для місцевих жителів немає, об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.

ЗМІ повідомляють також, що внаслідок удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-2" міг бути знищений пункт управління авіабази.

У ЗСУ прокоментували вибух

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН назвав "бавовну" в Енгельсі наслідком російської агресії.

"Це чергові "бавовни", які ми вже звикли чути. Це наслідок того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що в глибокому тилу чи будь-де їх війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Такі речі відбуваються все частіше. Будемо сподіватися, що це Україні буде тільки на руку", - заявив він.

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Водночас, Ігнат не став коментувати можливі пошкодження російських літаків:

"Потрібно мати перед очима принаймні супутникові знімки, які нам про все розкажуть. Минулі події, які були на цьому та іншому аеродромах, призводили все ж таки до певного пошкодження літаків. Думаю, кілька днів, і ми матимемо супутникові знімки, будуть вони в мережі Інтернет в будь-якому випадку".

Також речник Повітряних сил ЗСУ зауважив, що після після першої "бавовни" в Енгельсі "було помічено передислокацію літаків Ту-95 і Ту-160 на інші аеродроми, які можуть забезпечувати польоти цих літальних апаратів, проводити їх обслуговування і так далі".

"Це роззосередження відбулось тоді, і вже намагаються вони на кількох аеродромах утримувати стратегічну авіацію", - додав Ігнат.

Який ефект мають атаки на аеродроми

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі каналу "Freeдом" зазначив, що вибухи на військових аеродромах в глибокому тилу ворога мають два важливих ефекти - військовий і психологічний.

"З військової точки зору потрібно розуміти наступне - ми можемо нескінченно намагатися посилювати нашу протиповітряну оборону, нарощуючи її якісно та кількісно, але це не допомагатиме нам достатньо запобігати причинам. А причини полягають у носіях. Ті об'єкти, які можуть здійснювати запуск крилатих ракет, це зазвичай повітряні, наводні чи підводні носії. Таким чином, завдання таких ударів... вибачте, "необережне паління" на таких об'єктах призводить до того, що противник втрачає носії, які відтворити він не може", - пояснив Грабський.

Експерт нагадав, що попередня атака безпілотника по Енгельсу призвела до втрати росіянами мінімум двох літаків, "а два літаки - це як мінімум 4, ну скажімо 8 ракет, які одночасно не можуть бути запущені".

"І такі удари, така відплата призводить до того, що противник втрачає свій наступальний або ударний потенціал, який не дозволяє йому розширювати зону впливу і завдання ударів по нашій критичній інфраструктурі. Це дуже правильна дія, тому що нарівні з військовим ефектом є і психологічний - відплата приходить туди, де противник на нього ніколи не очікував, і він отримує заслужене покарання", - розповів він.

Серія "бавовн" на російських авіабазах

Вранці 5 грудня на аеродромах біля Рязані (Дягілєво) та в Саратовській області (Енгельс) пролунали вибухи. Стало відомо, що на авіабазі Енгельса були пошкоджені два ракетоносці Ту-95.

На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, пошкодження отримав літак Ту-95.

У міноборони Росії визнали інцидент і повідомили, що через вибухи було пошкоджено два літаки і загинули 4 російські окупанти. Удари нібито були завдані "реактивними радянськими безпілотниками".

6 грудня на аеродромі в Курську сталася пожежа внаслідок атаки безпілотника, спалахнув нафтонакопичувач.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що Україна не може підтвердити чи спростувати причетність до вибухів.

Військовий експерт Михайло Притула припустив, що ЗСУ могли використовувати для атак на Дягілєво та Енгельс радянські безпілотники Ту-141, переобладнані з розвідувальних на ударні.

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