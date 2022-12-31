Вибух на Солом’янці в Києві: Кличко назвав кількість загиблих та потерпілих

Один потерпілий у важкому стані.

У Києві під час масштабної повітряної тривоги сталися вибухи просто поміж будинків у Солом’янському районі. Є постраждалі.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"За інформацією на даний момент, у загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі", - йдеться у повідомленні міського голови.

За його словами, одна людина перебуває в украй важкому стані.

Атака на Київ

У суботу, 31 грудня, у Києві під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи. В ОВА повідомили про роботу ППО в області.

Мер міста повідомив, що вибухи пролунали у трьох районах міста: Солом‘янському, Печерському та Голосіївському. Зокрема, у Солом'янському районі уламки ракети потрапили у приватний будинок.

Стало відомо, що загинула щонайменше одна людина в Солом’янському районі.

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