Вибух на Солом’янці в Києві: Кличко назвав кількість загиблих та потерпілих

Один потерпілий у важкому стані.
У Києві під час масштабної повітряної тривоги сталися вибухи просто поміж будинків у Солом’янському районі. Є постраждалі.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
"За інформацією на даний момент, у загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі", - йдеться у повідомленні міського голови.
За його словами, одна людина перебуває в украй важкому стані.
Атака на Київ
У суботу, 31 грудня, у Києві під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи. В ОВА повідомили про роботу ППО в області.
Мер міста повідомив, що вибухи пролунали у трьох районах міста: Солом‘янському, Печерському та Голосіївському. Зокрема, у Солом'янському районі уламки ракети потрапили у приватний будинок.
Стало відомо, що загинула щонайменше одна людина в Солом’янському районі.
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