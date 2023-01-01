Вибух на Солом’янці в Києві: Кличко розповів про роботи з відновлення будинків

У Києві сталися вибухи просто поміж будинків у Солом’янському районі.

У Солом’янському районі Києва тривають роботи з відновлення будинку після вибухів 31 грудня внаслідок масованої ракетної атаки Росії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Тривають першочергові ремонтні роботи в одному з пошкоджених вчорашніми обстрілами будинків у Солом’янському районі столиці. Комунальні служби продовжують посилено працювати, щоб оперативно ліквідувати наслідки російської атаки. Наразі задіяно 14 одиниць техніки та майже 90 комунальників міста", - розповів мер.

Очільник Києва також зазначив, що для отримання інформації та допомоги мешканці постраждалого будинку можуть звертатись за телефонами: 0675211939 та 0442909050.

Також за повідомленням Київської міської військової адміністрації, водолазна група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у р. Десенка в Дніпровському район. На місці перебувають співробітники річкової поліції.

Атака на Київ 31 грудня

У суботу, 31 грудня, у Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали у трьох районах міста: Солом‘янському, Печерському та Голосіївському. Зокрема, у Солом'янському районі уламки ракети потрапили у приватний будинок.

Відомо, що загинула щонайменше одна людина, ще семеро – постраждали.

Також у Києві під час ракетної атаки постраждав японський журналіст.

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