Вибух нафтобази на Дніпропетровщині: збільшилася кількість загиблих

Внаслідок ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області загинуло три людини.
Тіло одного з них знайшли рятувальники.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова військової обласної адміністрації Валентин Резніченко.
“Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години”, - наголосив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що під час ліквідації пожежі вибухнув ще один резервуар - загинув рятувальник.
Читайте також:
- У армії Білорусі немає наступального потенціалу - експерт
- Лукашенко готовий віддати наказ про наступ, але боїться реакції суспільства - експерт
- Під Ізюмом ЗСУ ліквідували танкістів Кантемирівської дивізії