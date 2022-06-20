Вибух нафтобази на Дніпропетровщині: збільшилася кількість загиблих

Внаслідок ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області загинуло три людини.

Тіло одного з них знайшли рятувальники.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова військової обласної адміністрації Валентин Резніченко.

“Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години”, - наголосив Валентин Резніченко.

Загиблий рятувальник Мірошник Ярослав Миколайович / Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

Нагадаємо, що під час ліквідації пожежі вибухнув ще один резервуар - загинув рятувальник.

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