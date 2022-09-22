Вибух прогримів на залізничному вузлі в окупованій Ясинуватій (відео)

В окупованій Ясинуватій Донецької області 22 вересня стався сильний вибух на залізничному вузлі. Ймовірно, там знищено російську військову техніку.

Про ешелони з бронетехнікою на станції повідомили очевидці.

Про це пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Потужній вибух на залізничному вузлі в окупованій Ясинуватій. Очевидці кажуть, що на станції стояли ешалони з бронетехнікою", – йдеться в короткій заяві.

За інформацією офіцера Армії оборони Ізраїлю, військового експерта ігаля Левіна, на залізничній станції був розташований ешелон з технікою збройних сил Росії.

Нагадаємо, російські окупанти розтрощили рефрижератори з тілами своїх вояк у Харкові.

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