Вибух російського ракетоносія у Севастополі: стало відомо, хто за цим стоїть

Сьогодні, 13 жовтня, у Севастополі вибухнув російський корабель - носій ракет "Калібр".
СБУ та ВМСУ останніми днями атакували російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела в СБУ.
Зазначається, що Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.
"Буян" вдалось атакувати сьогодні, 13 жовтня, а корабель "Павел Державин" — 11 жовтня. Один з організаторів спецоперації каже, що після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли зрозуміти, яким чином була здійснена атака.
Також відомо, що напередодні, 12 жовтня, поки що пощастило російському підводному човну "Алроса", який не вдалося вразити морським дроном.
Деталей операції в СБУ поки не розкривають.
Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, на рейді Севастополя вибухнув російський корабель. Місцеві повідомили про глухий, від якого навіть спрацювали сигналізації в автомобілях. У Мережі показали фото та відео малого ракетного корабля проєкту 21631 "Буян-М", з якого йшов густий чорний дим.
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