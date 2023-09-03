Вибух та пожежа: у Курській області безпілотник атакував будівлю ФСБ (відео)

Інцидент стався у місті, розташованому за 4 км від Курської атомної електростанції.

Увечері 3 вересня у місті Курчатові Курської області РФ пролунав вибух і почалася пожежа.

Відео інциденту публікує Telegram-канал “Shot”.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що спрацювала система ППО, яка збила “український безпілотник”, уламки якого упали на “нежитлову будівлю”. Інформації щодо постраждалих немає.

За інформацією джерел видання “Бабель” в ГУР Міноборони, пожежа виникла в будівлі місцевого управління ФСБ.

Місто Курчатов розташоване приблизно за 70 кілометрів від кордону з Україною та за 4 км від Курської атомної електростанції.

У Курській області безпілотник атакував будівлю ФСБ

Нагадаємо, 1 вересня російські пропагандисти повідомляли про атаку двома начебто українськими безпілотниками по місту Курчатов у Курській області.

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