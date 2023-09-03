Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибух та пожежа: у Курській області безпілотник атакував будівлю ФСБ (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
426
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибух та пожежа: у Курській області безпілотник атакував будівлю ФСБ (відео)

Пожежа у російському місті Курчатов після вибуху / Фото: скриншот з відео

Інцидент стався у місті, розташованому за 4 км від Курської атомної електростанції.

Увечері 3 вересня у місті Курчатові Курської області РФ пролунав вибух і почалася пожежа.

Відео інциденту публікує Telegram-канал “Shot”.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що спрацювала система ППО, яка збила “український безпілотник”, уламки якого упали на “нежитлову будівлю”. Інформації щодо постраждалих немає.

За інформацією джерел видання “Бабель” в ГУР Міноборони, пожежа виникла в будівлі місцевого управління ФСБ. 

Місто Курчатов розташоване приблизно за 70 кілометрів від кордону з Україною та за 4 км від Курської атомної електростанції.

У Курській області безпілотник атакував будівлю ФСБ

У Курській області безпілотник атакував будівлю ФСБ

Нагадаємо, 1 вересня російські пропагандисти повідомляли про атаку двома начебто українськими безпілотниками по місту Курчатов у Курській області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
426
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація