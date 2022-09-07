Вибух у Чернігові: у області посилили контроль за видаванням дозволів на проведення масових заходів

У суботу вдень, 3 вересня, у Чернігові здетонував боєприпас на виставці, внаслідок чого постраждали діти та дорослі.

Рада оборони Чернігівської області своїм рішенням затвердила Порядок проведення масових заходів на території області в умовах правового режиму воєнного стану, яким чіткіше окреслила механізм проведення таких заходів після інциденту, що трапився в Чернігові 3 вересня.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Проведення усіх масових заходів в умовах воєнного стану на території Чернігівської області можливе лише за умови їх письмового погодження з виконавчими органами міських, селищних та сільських рад та районною (обласною) військовою адміністрацією, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення заходу. Якщо проведення заходу заперечує бодай одна сторона – захід не проводиться", - розповів він.

Чаус наголосив, те, що відбулося 3 вересня, – це "кричущий випадок, що вкотре нагадує про воєнні дії в країні та необхідність максимальної обережності".

У повідомленні про проведення заходу має бути зазначена дата, час початку, тривалість та програма заходу, мету, місце або маршрут, очікувана кількість учасників, реквізити організаторів, інформація про тимчасові споруди, використання звукопідсилювальної техніки та дотримання заходів світломаскування.

"Усі виставки озброєння – лише після нашої Перемоги", - наголосив Чаус.

Нагадаємо, суд взяв під варту військовослужбовців, причетних до поранення дітей на виставці у Чернігові.

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