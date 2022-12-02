Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибух у Дніпрі: Філатов розповів деталі про сильне задимлення у місті

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
2372
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибух у Дніпрі: Філатов розповів деталі про сильне задимлення у місті

Фото: соцмережі

У Дніпрі вдень 2 грудня пролунав вибух. Після цього в місті з’явилося задимлення. Проте виявилося, що то не є результатом “прильоту”.

Задимлення, яке дніпряни бачили після вибуху у місті, є результатом охолодження коксу на одному з підприємств.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Борис Філатов.

“Любі дніпряни, дим, що ви побачили в телеграм-каналах, то результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух. Співпало. Заспокойтесь та не переймайтесь. Всю офіційну інформацію чекаємо від військової адміністрації. Віримо в ЗСУ та ППО”, - наголосив Борис Філатов.

Нагадаємо, що вибух у Дніпрі пролунав вдень 2 грудня. Відразу після цього почалася повітряна тривога. В соцмережах писали, що вибух міг бути работою ППО.

Читайте також:

Віктор Ляшко про роботу лікарень в умовах блекауту та допомоги людям з інвалідністю

Віктор Ляшко про роботу лікарень в умовах блекауту та допомоги людям з інвалідністю

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2372
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація