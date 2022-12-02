Вибух у Дніпрі: Філатов розповів деталі про сильне задимлення у місті

У Дніпрі вдень 2 грудня пролунав вибух. Після цього в місті з’явилося задимлення. Проте виявилося, що то не є результатом “прильоту”.

Задимлення, яке дніпряни бачили після вибуху у місті, є результатом охолодження коксу на одному з підприємств.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Борис Філатов.

Також читайте Путін у розмові з Шольцем назвав причину ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України

“Любі дніпряни, дим, що ви побачили в телеграм-каналах, то результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух. Співпало. Заспокойтесь та не переймайтесь. Всю офіційну інформацію чекаємо від військової адміністрації. Віримо в ЗСУ та ППО”, - наголосив Борис Філатов.

Нагадаємо, що вибух у Дніпрі пролунав вдень 2 грудня. Відразу після цього почалася повітряна тривога. В соцмережах писали, що вибух міг бути работою ППО.

Читайте також: