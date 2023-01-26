Вибух у Києві під час російської атаки потрапив у прямий ефір британського телеканалу (відео)

Станом на зараз відомо, що у Києві внаслідок атаки РФ загинув чоловік та двоє людей отримали поранення.

Один з вибухів, який пролунав у Києві 26 січня під час масованої атаки Росії, потрапив у прямий ефір британського телеканалу "Sky News".

Відповідне відео поширюють у соціальних мережах.

На кадрах видно, як кореспондентка іноземного ЗМІ під час масованої атаки Росії бере коментар і під час цього лунає потужний вибух. Злякана журналістка запитує: "Де це? Десь недалеко". Після звуку вибуху в автомобіля, який був недалеко, спрацювала сирена. Все це відбувалося у прямому етері.

Нагадаємо, вранці 26 січня у Києві під час повітряної тривогипрогримів вибух. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі. Також звуки вибухів прогриміли в Дніпровському районі Києва.

У КМВА повідомили, внаслідок атаки в Голосієвському районі загинув чоловік. Попередньо, внаслідок ракетного терору росіян загинув 55-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.