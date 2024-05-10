Вибух у Маріуполі: постраждали солдати-окупанти – подробиці вечірньої "бавовни"

У Маріуполі 9 травня сталася "бавовна".
У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 9 травня пролунали гучні вибухи. Над центральною частиною міста здійнялися клуби чорного диму, в місті лунали сирени пожежних автомобілів. Внаслідок "бавовни" постраждали 10 військових окупаційної армії РФ.
Про це повідомила Маріупольська міська влада.
"Вчора близько 22:30 у центрі Маріуполя пролунали вибухи. Є попередня інформація, що внаслідок падіння уламків від збитої ракети були пошкодження на землі, спалахнула пожежа. Її тушили близько двох годин. Є інформація, про постраждалих 10 російських військових. Їх доставили до лікарні за межами міста, щоб приховати наслідки", - йдеться у повідомленні.
Як писали окупанти, ударів по ворожих об’єктах в Маріуполі було завдано нібито ракетами ATACMS.
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти зносять цілий кварта – виселені жителі в розпачі (фото, відео).
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