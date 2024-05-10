Вибух у Маріуполі: постраждали солдати-окупанти – подробиці вечірньої "бавовни"

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 9 травня пролунали гучні вибухи. Над центральною частиною міста здійнялися клуби чорного диму, в місті лунали сирени пожежних автомобілів. Внаслідок "бавовни" постраждали 10 військових окупаційної армії РФ.

Про це повідомила Маріупольська міська влада.

"Вчора близько 22:30 у центрі Маріуполя пролунали вибухи. Є попередня інформація, що внаслідок падіння уламків від збитої ракети були пошкодження на землі, спалахнула пожежа. Її тушили близько двох годин. Є інформація, про постраждалих 10 російських військових. Їх доставили до лікарні за межами міста, щоб приховати наслідки", - йдеться у повідомленні.

Як писали окупанти, ударів по ворожих об’єктах в Маріуполі було завдано нібито ракетами ATACMS.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти зносять цілий кварта – виселені жителі в розпачі (фото, відео).

Читайте також провідні новини дня: