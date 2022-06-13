Вибух у Мелітополі: мер вважає, що його влаштували самі росіяни і пояснив, навіщо

Мер Мелітополя заявив, що вибух у місті – "суцільна провокація" окупантів.
Вибух у Мелітополі, який стався вчора, 12 червня, під час "святкування" дня Росії, влаштували самі окупанти.
Про це розповів мер тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Чому впевнений, що вони самі його влаштували? Бо, перш за все, вибух стався у сміттєвому баку, який розташований поруч із так званим "мвс" рашистської федерації. Ви собі уявіть, поряд з "міністерством", яке добре охороняється, цілодобово охороняється пролунав потужний вибух і саме тоді, коли було їм потрібно. Ніхто не зміг би таке зробити. Постраждали цивільні люди, але постраждали і колаборанти", – сказав Федоров.
В ефірі телеканалу "Еспресо" мер додав, що вибух у Мелітополі – "суцільна провокація" окупантів.
За його словами, росіяни проводять "зачистку колаборантів", і це вже не перший подібний випадок. Також окупанти хочуть здійснити провокацію, щоб використати у своїх пропагандистських сюжетах – мовляв, це влаштували українські спецслужби і наразили на небезпеку мирних мешканців.
Проте Федоров впевнений, що мелітопольці підтримують Україну і добре знають, хто насправді стоїть за такими провокаціями.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ". Окупанти підвердили інформацію про вибух та заявили про двох постраждалих. Згодом стали відомі подробиці вибуху.
Читайте також:
- Окупанти визначили "столицею" Запорізької області Мелітополь та готуються проводити "референдум" про приєднання до РФ
- Російські прапори та ціни в рублях: що відбувається в окупованому Мелітополі (фото)
- На півдні окупанти примушують фермерів продавати ледь не задарма врожай, а вчителям створюють побутові проблеми