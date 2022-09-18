Вибух в окупованому Мелітополі: ФСБ могла "зачистити" поліцейського-зрадника, який катував полонених

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в неділю, 18 вересня, пролунав вибух.
У центрі міста ФСБ могла ліквідувати поліцейського, який погодився співпрацювати з окупантами та міг бути причетний до катувань полонених.
Про це повідомляють "РІА-Мелітополь" та міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За даними журналіста та Федорова, у центрі Мелітополя підірвали 35-річного поліцейського-зрадника Дениса С., який погодився співпрацювати з окупаційною владою та був причетний до катування полонених.
Іван Федоров наголосив, що колаборанта ймовірно підірвала ФСБ, яка проводить у місті зачистки.
"Потужний вибух у дворі мелітопольської багатоповерхівки у центрі міста - ймовірний результат зачистки ФСБ. За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських - так званого "начальника ГБР народної міліції", - повідомив Федоров.
Мер Мелітополя наголосив, що Денис С. був одним із 118 поліцейський, які перейшли на бік окупантів.
"Всім, хто зрадив Україну, має бути зрозуміло: ви не потрібні росії. Після того, як вас використають, ви перетворитесь на розхідний матеріал", - зазначив Федоров.
Нагадаємо, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух.
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