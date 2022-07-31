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Вибух в Оленівській колонії: Брінк попередила про наслідки "варварського поводження російських військових"

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Вибух в Оленівській колонії: Брінк попередила про наслідки "варварського поводження російських військових"

Фото: із соцмереж

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала терор росіян.

Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з військовополоненими.

Так відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк на вбивство росіянами українських військовополонених в Оленівській колонії.

"Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви", - зазначила Брінк.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних.

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