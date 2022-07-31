Вибух в Оленівській колонії: Брінк попередила про наслідки "варварського поводження російських військових"

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала терор росіян.
Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з військовополоненими.
Так відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк на вбивство росіянами українських військовополонених в Оленівській колонії.
"Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви", - зазначила Брінк.
Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 31, 2022
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних.
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