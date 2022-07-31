Вибух в Оленівській колонії: окупанти завчасно викопали могили для українських військовополонених (фото)

Російські терористи готувалися до поховання полонених українців заздалегідь, точно знаючи, від чого і коли загинуть наші захисники.

Ворог готувався до вбивства українських полонених в Оленівці та викопав заздалегідь могили для поховання українських військових, які загинули під час вибуху в Оленівській колонії 29 липня.

Про це сказав засновник Bellingcat Еліот Хіггінс, навівши докази, що ці могили з'явилися навіть не за два дні до масового вбивства українців, а за понад тиждень.

Також 27 липня OSINT-дослідник Александер Олівер помітив свіжовириті могили на території колонії на супутникових знімках Maxar. А засновник Bellingcat довів, що вони з'явилися більш ніж за тиждень до масового вбивства українців.

Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 31, 2022

Проаналізувавши супутникові знімки Maxar, Олівер констатував: щонайменше за два дні до вибуху барака з полоненими українцями в Оленівці на території колонії були підготовлені могили для їхнього поховання.

"На знімку з Оленівської в'язниці, де було вбито 50 військовополонених, видно могили, викопані біля північної стіни. На знімку від 27 числа (за два дні до вибуху) могили ще порожні, засипали їх 29 липня, у день вибуху", - написав Олівер у своєму Twitter.

Засновник Bellingcat Еліот Хіггінс довів, що ці могили з'явилися навіть не за два дні до масового вбивства українських військовополонених у Оленівці, а за понад тиждень.

"Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту (видно внизу цього відео) сталося після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в'язниці", - зазначив Хіггінс.

OSINT-дослідник Александер Олівер впевнений, що у Оленівці відбулося заздалегідь сплановане умисне вбивство.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.



The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022

"Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин, який, мабуть, був підготовлений за кілька днів. Звичайно, в таборах для військовополонених можуть існувати могили, які не є свідченням масштабного військового злочину. Але кількість можливих могил, які здаються свіжими на цих знімках, та масштаби воєнних злочинів наштовхують на думку, що це не збіг", - написав Олівер.

Також він припускає, що росіяни могли вбити українських воїнів до вибуху. Його ж використали для того, щоб звинуватити у своїх злочинах Україну.

"Я вважаю, що військовополонені могли бути вбиті до вибуху, який пізніше був використаний як прикриття, щоб звинуватити Україну. Наразі підтверджено, що потенційні могили в Оленівській в'язниці були створені більш ніж за тиждень до нападу. Чи є якісь реальні докази того, що військовополонених було вбито в результаті вибуху, а не раніше? Подібна постановка буде далеко не першою", - пише Олівер.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних.

Читайте також: