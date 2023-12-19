Вибухає та палає: потужний удар дроном по танку окупантів на лівому березі Херсонщини – відео

Військові показали відео з поля бою на Херсонщині.
У Мережі показали відео з лівобережної частини Херсонщини, біля Кринків, на якому українські військові влучно поцілили безпілотником у танк окупантів Т-72Б3.
Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
Ударні українські дрони перешкоджають ворогу підступитися до плацдарму на лівобережжі Херсонської області.
На відео – дрон з вибухівкою прицільно атакує російських танк, а потім щирі емоції наших військових після вибуху техніки окупантів.
Нагадаємо, Путіна спіймали на брехні щодо втрат серед окупантів на Херсонщині, біля Кринків (відео).
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