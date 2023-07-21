Вибухи біля аеродрому в Криму: росіяни заявили про атаку безпілотниками

Вибухи неподалік від військового аеродрому біля Гвардійського в окупованому Криму 20 липня пов’язані зі спробою атаки безпілотниками по летовищу.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

У пропагандистських пабліках вказується, що безпілотники начебто бійців ЗСУ вдень 20 липня спробували атакувати військовий аеродром у Криму.

Так, одразу три дрони були нібито нейтралізовані недалеко від військового аеродрому біля смт Гвардійське у Сімферопольському районі. Два з БПЛА були збиті силами протиповітряної оборони, ще один посадили засобами радіоелектронної боротьби.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, 20 липня кримські пабліки заявили про вибухи у районі сіл Гвардійське та Новофедорівка, біля яких розташовані військові аеродроми. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО.

Того ж дня на Кримському мосту оголошувалась повітряна тривога і його на певний час закривали. Окупанти згодом стверджували, що тривога була начебто навчальною.

Російські загарбники також заявляли про атаку БПЛА по Криму уранці 20 липня. Гауляйтер захопленого ворогом півострова Сергій Аксьонов стверджував про пошкодження чотирьох адмінбудівель на північному заході та загибель дівчини-підлітка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Вибухи все частіше! Крим скидає озброєння і готується до повернення в Україну!"

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