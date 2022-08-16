Вибухи біля Джанкоя окупованого Криму: ворог запроваджує надзвичайний стан

Не так давно навколо селища Азовське Джанкойського району вони посилили протиповітряну оборону: про розгорнуті С-400 писали московські пропагандисти.

Роздивлятися техніку можна було з вікна будь-якого потяга. Ракети поступово переправляли до Херсонської і Запорізької області, на воєнному складі в Азовському накопичували боєприпаси.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

"Як детонують боєприпаси видно на числених відео, але кримський гауляйтер Аксьонов наполягає: великого складу в військовій частині не було, це, як сказали росіяни, "одиничне детонування". Навіть під час його виходу на камери чути нові вибухи", - передає кореспондентка ТСН.

Окупанти запроваджують в Джанкойському районі надзвичайний стан. Вибухи на військовому складі називають диверсією.

Анонімні військові джерела американського видання The New York Times в українському уряді твердять: це елітний підрозділ, який діє в тилу ворога.

Залізничне сполучення біля Азовського, яким на херсонщину та запоріжжя перекидали війська - через вибух тимчасово паралізоване. Корок з охочих покинути Крим розтягнулася на 25 км.

При цьому дорога навколо Азовського усіяна уламками й снарядами, що не розірвалися. Тиждень тому, 9 серпня стало відомо про серію вибухів на воєнному аеродромі в Новофедорівці, неподалік кримського міста Саки. Сила вибухів була така, що машини неподалік вигоріли вщент, а понад 60 будинків було пошкоджено.

Незважаючи на переконливі супутникові знімки зі спаленими літаками, окупанти продовжують наполягати: техніка не постраждала, про втрати особового складу теж мовчать, а самі вибухи в Новофедоровці приписують необережності й порушенню техніки безпеки. Збройні сили України офіційно не підтверджували своєї причетності до вибухів на аеродромі, але американська преса писала про те, що це українська операція - ще тоді.

16 серпня, голова офісу президента Єрмак пообіцяв: операція демілітаризація збройних сил України триватиме до повної деокупації українських територій.

Зранку 16 серпня у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів. Усе, що відомо про "інцидент" у військовій частині окупантів, читайте тут.

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